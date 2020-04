Auch spusu Caps bieten jetzt Corona-Masken an

Eine Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus wird zum optischen Hingucker! Schutzmasken sind in Österreich Pflicht - und cooles Design ist der Renner. Auch die spusu Vienna Capitals bieten den heimischen Eishockey-Fans jetzt spezielle Masken an.

Die Masken im Design der Wiener Eishockey-Cracks sind um 6,90 Euro im Caps-Onlineshop erhältlich. Ein Euro pro verkaufter Schutzmaske geht an MOMO, Wiens mobiles Kinderhospiz und Kinderpalliativteam.Anlass zum Tragen von Schutzmasken gibt es genug. In Supermärkten sind sie schon länger Pflicht, zukünftig gilt die Vorgabe auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und allen geöffneten Geschäftslokalen.Capitals-Manager Franz Kalla meint über die Masken im Klub-Design: "Wir haben quer durch die Caps-Community diesbezüglich hunderte Anfragen bekommen, das Interesse an einem Mund-Nasen-Schutz im Caps-Design ist sehr groß. Natürlich erfüllen wir diesen Wunsch unserer Fans sehr gerne."Lob und ein spezielles Service gibt es auch für die Fanklubs Icefire und Vienna Hockey Fans, die seit Wochen Menschen unterstützen, die ihre Wohnung wegen der Corona-Krise nicht mehr verlassen sollten. Die Fanklubs werden vom Verein mit den neuen Schutzmasken ausgestattet."Sie stellten bereits wenige Tage nach den 'Ausgangsbeschränkungen' ein beispielhaftes 'Einkaufsservice' für Risikopersonen auf die Beine. Diese Aktion verdient höchsten Respekt", erklärt Kalla. Nachsatz: "Ebenfalls stolz macht uns ihr Aufruf, sich bereits gekaufte Tickets für das nicht ausgetragenen Spiel 5 der Viertelfinal-Serie gegen Graz nicht rückerstatten zu lassen, sondern den spusu Vienna Capitals zu spenden."