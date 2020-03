Audi brettert über geschlossene Skipiste

Seit dem Wochenende sind die Skigebiete in der Schweiz geschlossen. Das hat sich ein Audifahrer zu Nutze gemacht.

Die Skigebiete in der ganzen Schweiz sind seit dem Wochenende zu, nachdem der Bundesrat am Freitag neue MMaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verhängt hat.Im Skigebiet Hoch-Ybrig hat ein Autofahrer diese Situation ausgenutzt und ist mit seinem Audi über die geschlossene Piste gebrettert, wie der "Bote der Urschweiz" berichtet.Die Videos, die zurzeit auf Social Media kursieren, dürften am Sonntagmorgen entstanden sein. Bei perfektem Skiwetter fährt der schwarze Audi die Piste rauf und runter – Skifahrer sieht man keine mehr.Das Skigebiet Hoch-Ybrig hat am Sonntag die Saison ebenfalls beendet, nachdem es am Samstag noch geöffnet hatte. Nach einer ausdrücklichen Warnung des Bundesrats und der Mahnung zur Schließung sind seit Sonntag nun sämtliche Schweizer Skigebiete zu.