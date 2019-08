Vor 2 ' Diese sexistischen Vorurteile nerven Männer

Nur Homies, Bier und Sex im Kopf: Auf Reddit sharen gerade tausende Männer die dümmsten Vorurteile, mit denen sie sich ständig konfrontiert sehen.

Dass Sexismus schrecklich ist, dürfte uns allen klar sein. Dass selbstverständlich auch Männer davon betroffen sind, genauso. Nur: Mit wie vielen behämmerten, abwertenden Klischees Männer sich tatsächlich auseinandersetzen müssen, geht vielleicht ab und zu unter. Gut, dass es den Reddit-Thread des Users @StealyourMan gibt.



Auf die Frage "Was ist ein Mythos über Männer, der zu 100 Prozent unwahr ist und euch immer wieder auf die Palme bringt, wenn ihr ihn hört?", die er der Community vor drei Wochen gestellt hat, folgten nämlich innerhalb kürzester Zeit tausende Antworten. Mittlerweile haben knapp 20.000 genervte Betroffene Dampf abgelassen. Ja, da besteht offensichtlich Redebedarf.



Badezimmer und Body Issues



User @Zentox will endlich mit dem Vorurteil über lange Badezimmer-Sessions aufräumen: "Wenn wir lange im Badezimmer sind, heißt das nicht immer, dass wir uns einen runterholen – manchmal genießen wir es einfach, ausgiebig zu duschen." Das brachte ihm 12.000 Likes von anderen Wellness-Lovern ein.



@lewdel00 hat die Schnauze voll von den angeblich nicht vorhandenen Body Issues der Männer: "Es ist so falsch, dass wir keine Probleme mit unseren Körpern haben. Wenn es um Body Positivity geht, wird immer nur von weiblichen Körpern gesprochen. Ich habe sehr wohl mit meinen Speckröllchen zu kämpfen. Und meine Beine finde ich auch zu kurz!"



Auch User @sbroll hat etwas auf dem Herzen: "Mir war unsere Hochzeit überhaupt nicht egal. Ich kann nicht fassen, wie viele Menschen (vor allem Frauen) davon ausgegangen sind, dass ich nur wissen muss, wann ich 'Ja' sagen soll. Ich hatte auch eine Vorstellung davon, wie ich aussehen wollte und wie der Tag verlaufen sollte. Aber auf meine Vorschläge erwiderten alle ständig, dass sich darum die Frauen kümmern würden. So schlimm!"



Mehr Komplimente, weniger sexuelle Belästigung



User @uera würde gerne mehr Komplimente geben – und bekommen: "Ich hasse es, wenn ich einem Kumpel ein Kompliment mache und sich ein anderer Bekannter über mich lustig macht, sobald er das hört. Wenn ich aber einer weiblichen Freundin ein Kompliment mache, kümmert das niemanden. Männer haben es auch verdient, ab und zu ein ehrlich gemeintes Kompliment zu bekommen!" True.



User @Dheorl spricht ein weiteres Thema an, dem unbedingt mehr Beachtung geschenkt werden sollte: "Angeblich stimmt etwas mit uns nicht, wenn wir Sex oder ungefragte sexuelle Angebote ablehnen. Nein, ich finde es nicht gut, dass mir gerade eine Fremde an den Hintern gepackt hat und versucht hat, mir ihre Zunge in den Hals zu stecken. Was stimmt nicht mit dir?"



User @Neapals pflichtet ihm bei: "Jedes Mal wenn ich meinen Kilt anhabe, kommen Frauen zu mir und versuchen, ihn anzuheben, 'um zu gucken, ob ich darunter was anhabe'. Inwiefern ist das bitte akzeptabel? Hört. Damit. Auf." (GA)