Auffahrunfall auf der Südautobahn bei Pinggau

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Südautobahn zwischen Schäffern und Pinggau auf nasser Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall.

Am Dienstag ereignete sich kurz nach 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Südautobahn A2. Zwischen Schäffern und Pinggau kam es auf der nassen Fahrbahn zu einem Auffahrunfall. Dabei wurde ein Fahrzeug gegen die Leitschiene geschleudert und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt.Er gab an, dass ein zweiter Pkw von hinten auffuhr und nach kurzen Anhalten am Pannenstreifen einfach weiterfuhr. Die Polizei fahndet nun nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Nach der polizeilichen Freigabe des Unfallwagens, begann die Feuerweher Pinggau mit der Bergung des Fahrzeugs und der Reinigung der Fahrbahn. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.