Aufregung um Feller-Baby – "geht mir am A.... vorbei"

Manuel Feller arbeitet nach seinem zweiten Bandscheibenvorfall an seinem Comeback. Auf Instagram zeigte er ein Video, auf dem er mit Sohn Lio trainiert. Die Aufregung mancher versteht er nicht.

Letzte Woche schockte Manuel Feller die Ski-Fans mit der vorzeitigen Abreise aus Nordamerika. Nach der Diagnose Bandscheibenvorfall ließ er den Riesenslalom von Beaver Creek aus und droht lange auszufallen.Zurück in der Heimat feilt der Jungpapa aber wieder an seinem Comeback. Seine Fans unterhält er mit Einblicken in seinen Trainingsalltag. Dabei darf auch Sohn Lio nicht fehlen.Das Video, auf dem er auf einem Balance Board Kniebeugen macht, Lio als Gegengewicht vor seinem Körper hält, spaltet seine Gefolgschaft. Mehr als 16.000 User finden den Instagram-Clip herzig. Andere kritisieren Feller, er gefährde bei der Übung seinen Sohn.Das Ski-Ass nimmt dazu nun Stellung. Auf Instagram schreibt er:"An alle möchtegern Mediziner, Pädagogen und Ethikspezialisten...eigentlich geht es mir ja komplett am A.... vorbei, was ihr davon haltet, aber für alle lernfreudigen unter euch versuche ich es trotzdem zu erklären!"In der Insta-Story folgt eine lange Erklärung: