4:2! Augsburg überrumpelt Hoffenheim auswärts

Hoffenheim wollte mit einem Heimsieg gegen Augsburg mit den Bayern gleichziehen, doch daraus wurde nichts. Die Augsburger überraschten die Hoffenheimer mit einem 4:2-Auswärtssieg.

Die TSG traf ohne ÖFB-Legionär Stefan Posch an, Florian Grillitsch sollte allerdings im Mittelfeld die Fäden ziehen. Das gelang gegen die Augsburger (Michael Gregoritsch schmorte abermals auf der Bank) nicht wirklich.Philipp Max brachte die Bayern schon in der elften Minute in Führung, Robert Skov glich nur drei Minuten später mit einem schönen Weitschuss aus.Nach der Pause brachte ein Elfer von Max Augsburg wieder in Fühurng (51.), Fredrik Jensen legte fünf Minuten später das 3:1 drauf. Bei Hoffenheim kam auch noch ÖFB-U21-Teamspieler Christoph Baumgartner (71.), kurze Zeit durfte wieder gehofft werden, Jürgen Locadia (80.) brachte die Hausherren wieder heran. Iagio gelang in einem Konter (85.) aber die endgültige Entscheidung zum 4:2-Auswärtserfolg.