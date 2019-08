Aus diesem unglaublichen Grund ist dieser See rosa

Der rosafarbene See Las Coloradas in Mexiko ist ein echter Touristen-Hotspot. Doch obwohl der See nicht giftig ist, herrscht striktes Schwimmverbot.

Der rosa See #lascoloradas ist ein Instagram-Hit!

2014 kürte der ORF den Grünen See in der Steiermark zum schönsten Ort Österreichs, selbst Hollywood-Star Ashton Kutcher zeigte sich begeistert von den magischen Momenten im glasklaren Wasser ( "Heute.at" berichtete ). Jetzt macht der See Las Coloradas in Mexiko den Steirern bunte Konkurrenz, denn: Der See scheint rosa!Dahinter steckt aber nicht etwa eine Chemikalie, sondern ein ganz natürlicher Farbstoff. Algen, Mikroorganismen und Salzwasserkrebse, die den Farbstoff Beta-Carotin produzieren, sind dafür verantwortlich, dass das Wasser der Lagune von Las Coloradas rosafarben leuchtet. (Das Beta-Carotin der Krebse verleiht auch dem Gefieder der Flamingos die pinke Farbe)Auf Instagram ist die Lagune von Las Coloradas schon ein echter Hit: knapp 51.000 Beiträge wurden dort schon geteilt (siehe unten). Dennoch: Einen Vorteil hat der Grüne See in der Steiermark gegenüber seinem rosaroten, mexikanischen "Konkurrenten". Da das Wasser der Salzgewinnung dient, darf es nicht verunreinigt werden. Daher herrscht strenges Schwimmverbot!(jd)