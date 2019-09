Zwei Garsten-Ausbrecher jetzt in Wien geschnappt

Ihr Ausbruch wurde sogar in einer parlamentarischen Anfrage behandelt. Nun klickten für zwei Ausbrecher aus dem Gefängnis Garsten aber die Handschellen.

Flüchtige in Wien ausgeforscht

Zwei weitere Festnahmen

Im Juni dieses Jahres gelang den beiden Russen (29, 35) die Flucht aus der JVA Garsten (Bez. Steyr-Land). Die beiden Männer kratzten in ihrem gemeinsamen Haftraum ein Loch in die Decke und gelangten so über den Dachboden zur Außenmauer. Dort seilten sie sich aus rund 14 Metern Höhe ab und konnten in unbekannte Richtung flüchten.Ihr Ausbruch war sogar Thema einer parlamentarischen Anfrage. Deren Befragung zeigte, dass offenbar der Denkmalschutz die Flucht "begünstigte" (wir berichteten ).Im Zuge intensiver Zielfahndungsmaßnahmen, die in enger Zusammenarbeit mit der Justizanstalt Garsten und dem Landesgericht Steyr geführt wurden, gelang es, die beiden Flüchtigen in Wien zu lokalisieren und am Mittwoch mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra festzunehmen.Bei der Festnahme wurden auch eine Faustfeuerwaffe und zwei gefüllte Magazine gefunden und sichergestellt. Die beiden Männer wurden über Anordnung des Steyrer Landesgerichts in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Sie werden dort getrennt untergebracht. Die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen.Im Zuge der Fahndung nach den beiden Flüchtigen wurde auch mit einer möglichen Kontaktperson in einer Wiener Asylunterkunft Kontakt aufgenommen. Dabei konnten zwei russische Staatsangehörige, ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger, festgenommen werden.Gegen den 19-Jährigen bestand eine Festnahmeanordnung des Landesgerichts Wien und bei dem 20-Jährigen handelte es sich um einen flüchtigen Strafgefangenen der Justizanstalt Krems. Dieser hat dort noch drei Jahre Freiheitsstrafe wegen mehrerer Raubdelikte zu verbüßen.