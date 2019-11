Ausfälle weltweit: Probleme bei Netflix

Netflix hatte am Donnerstagnachmittag weltweit Probleme. Das Unternehmen hat entsprechende Medienberichte bestätigt.

Am Donnerstagnachmittag kam es weltweit zu Problemen beim Streamingservice Netflix. Das Unternehmen bestätigte die Ausfälle."Im Moment haben wir technische Probleme", erklärte der technische Kunden-Support auf Twitter am Donnerstagnachmittag. "Wir arbeiten hart daran, diese so schnell wie möglich zu lösen." Auch die offizielle Störungsmeldeseite des Unternehmes zeigte die Störung an . Die Probleme traten zwar nicht beim Einloggen, aber dann beim Abspielen von Filmen und Serien auf. Es erschien ein schwarzer Fehlerbildschirm.