Ausgesperrte Frankfurt-Fans feiern vor Stadion

Die UEFA hat nach Verstößen der Frankfurt-Anhänger eine Sperre des Auswärtssektors beim Gastspiel bei Arsenal London verhängt. Trotzdem waren hunderte Fans auf die Insel gereist.

Während die Elf von Adi Hütter im Emirates Stadium um den Verbleib in der Europa League kämpfte, feierten die Eintracht-Fans auf den Straßen rund um die Arena im Norden Londons ihre eigene Party.Schon vor dem Spiel hatten die mitgereisten Frankfurter den Mannschaftsbus mit Bengalen empfangen, noch einmal für das so wichtige Gruppenspiel motiviert.Das dürfte besonders bei Daichi Kamada angekommen sein. Der Stürmer drehte mit einem Doppelschlag in nur neun Minuten (55., 64.) die Arsenal-Führung durch Pierre-Emerick Aubameyang (45.).Nachdem es im Stadion mucksmäuschenstill geworden war, hörte man nur noch die Frankfurter vor dem Stadion singen. "Auswärtssieg, Auswärtssieg", hallte es bis auf den Rasen.