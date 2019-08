Auslosung: Diese Gegner warten auf Austria & LASK

Gelingt den heimischen Klubs der Einzug in die Europacup-Gruppenphase? Heute erfahren sie, welcher Gegner als letzte Hürde wartet.

Austria Wien und der LASK blicken heute gespannt nach Nyon. In der UEFA-Zentrale wird ab 12 Uhr das Play-off der Europa-League-Quali und der Champions-League-Quali ausgelost. Welcher Gegner ist die letzte Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase?Fest steht: Dank der Topf-Einteilung lassen sich die möglichen Gegner schon vorher eingrenzen. Vorher müssen beiden Teams aber noch die dritte Qualirunde überstehen.In der Champions-League-Quali wartet auf den LASK im Hinspiel am Mittwoch (20 Uhr) auswärts der FC Basel mit Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller. Gelingt gegen die Schweizer der Aufstieg, gehören die Linzer zu den ungesetzten Klubs im Nicht-Meister-Weg. In den Play-offs wartet der Sieger des Duells FK Krasnodar gegen FC Porto, oder der Sieger aus Club Brügge gegen Dynamo Kiew. Spieltermine sind der 20. oder 21. August, sowie der 27. oder 28. August.Die Austria muss in der dritten Runde der Europa-League-Quali Apollon Limassol biegen. Das Hinspiel steigt am Verteilerkreis am Donnerstag (20.30 Uhr). Gelingt der Aufstieg, sind die Favoritner ungesetzt. Es gibt acht mögliche Gegner, in jedem Fall wird es der Sieger eines der folgenden Duelle: Pyunik gegen Wolverhampton, Legia Warschau gegen Atromitos Athen, FCSB (früher Steaua Bukarest) gegen Mlada Boleslav, Haugesund gegen Eindhoven. Spieltermine sind der 22. und 29. August. (red)