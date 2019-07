Vor 1 ' Austria: Alles klar mit Manchester-City-Talent?

Erik Palmer Brown zur Austria? Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Die Austria wird noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Mit Erik Palmer-Brown kommt ein Innenverteidiger-Talent von Manchester City.

Bei der Wiener Austria steht ein weiterer Transfer unmittelbar bevor. Innenverteidiger Erik Palmer-Brown soll an den Verteilerkreis wechseln.



Der 22-jährige US-Amerikaner soll für ein Jahr von Manchester City geliehen werden. Die Wiener besitzen dann eine Kaufoption, berichtet Laola1. Alle Parteien sollen sich grundsätzlich einig sein, finale Gespräche noch folgen.



Der Innenverteidiger war bereits Trainingsgast bei den Veilchen, schaute sich am Verteilerkreis um. Palmer-Brown steht seit Jänner 2018 beim englischen Meister unter Vertrag, war zuletzt an den niederländischen Klub NAC Breda verliehen.



Nach den Verletzungen von Christian Schoissengeyr und Alexandar Borkovic wollen die Wiener in der Abwehr-Zentrale noch einmal nachrüsten. Bei der Liga-Auftaktpleite gegen Aufsteiger Wattens hatte die violette Hintermannschaft desolat verteidigt.



Der Innenverteidiger soll nicht der einzige Spieler der "Citizens" sein, der bei den Wiener Spielpraxis sammeln soll. Sportdirektor Ralf Muhr hatte bei einem Besuch in Manchester enge Kontakte zu Fergal Harkin, Boss der Football-Partnership-Sparte des englischen Meisters, geknüpft.



Dabei wurden die Wiener in einen Pool von Klubs aufgenommen, an die die Citizens ihre Talente verleihen möchten. (wem)