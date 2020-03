Austria-Boss spricht über die Corona-Pause in Liga

Wegen des Coronavirus werden die kommenden zwei Bundesliga-Runden verschoben. Was bedeutet das für die Klub? Austria-Vorstand Markus Kraetschmer nimmt Stellung.

Für die Austria bedeutet der "Corona-Plan" der Liga, dass das Heimspiel gegen die Admira am Samstag nicht wie geplant stattfinden kann, auch das Gastspiel bei spusu St. Pölten am 21. März wird verschoben. Über die Nachtragstermine entscheidet die Österreichische Fußball-Bundesliga kommende Woche in einer Klubkonferenz.Austrias Vorstands-Vorsitzender Markus Kraetschmer meint dazu in einer Aussendung: "Wir haben diese Thematik ja bereits vergangene Woche in der Klubkonferenz sehr ausführlich besprochen. Natürlich ist die Gesundheit immer das Wichtigste und deswegen ist die Verschiebung eine sehr vernünftige Entscheidung. Alles stellt natürlich eine große Herausforderung dar, aber es ist besser so, denn es gibt jetzt ja noch terminliche Möglichkeiten, um diese Spiele zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können. Und das dann hoffentlich wieder mit Zuschauern in den Stadien."Für Mittwochvormittag ist eine interne Klubbesprechung angesetzt, in der nach Rücksprache mit der Bundesliga und den zuständigen Behörden sämtliche Fragen rund um diese weitreichende Entscheidung zusammengetragen und zeitnah beantwortet werden.