Austria-Coach Ilzer: "Wir sind im Abstiegskampf!"

Zum Start der Qualifikationsrunde trennen die Wiener Austria nur vier Punkte vom Abstieg. Trainer Christian Ilzer spricht den Ernst der Lage deutlich an.

Der Blick auf die Tabelle lässt alle Austria-Fans erschaudern. Auch wenn die "Veilchen" nach der Punkteteilung in der Liga auf Platz eins der Qualifikationsgruppe liegen, ist der Abstand zum Abstiegsplatz verschwindend gering."Wenn man vier Punkte Abstand zum Letzten hat, ist man von Start weg im Abstiegskampf", muss sich Trainer Christian Ilzer in der "Krone" eingestehen. "Als Erstes muss unser Ziel sein, uns so schnell wie möglich vom Abstiegskampf zu entfernen. Dafür werden wir Siege brauchen."Leichter gesagt, als getan: Die Wiener haben zuletzt Ende November das letzte Mal drei Punkte in einem Spiel geholt. In den letzten sechs Spielen blieben sie zwar ungeschlagen – doch mehr als sechs Punkte für sechs Unentschieden sprangen dabei nicht heraus.