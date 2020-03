Austria-Keeper Pentz sieht für Kung-Fu-Foul nur Gelb

Da werden Erinnerungen an Austria-Keeper Joey Didulica wach. Beim 0:0 gegen spusu SKN St. Pölten streckte der Austria-Keeper seinen Gegenspieler Cory Burke nieder.

In der 18. Minute war der Austria-Schlussmann übermotiviert aus seinem Tor gekommen. Pentz sprang einem weiten Ball, den sich der Stürmer der Niederösterreicher mitgenommen hatte, mit dem Bein entgegen.Dabei krachte Pentz mit den Stollen voraus in seinen Gegenspieler, trat Burke auf dem Brustkorb. Der Angreifer musste auf dem Feld behandelt werden, konnte aber weiterspielen.Referee Sebastian Gishamer ließ Gnade vor Recht ergehen, zeigte dem Austria-Schlussmann nur die gelbe Karte. Zur Verteidigung des Veilchen-Tormanns muss man Pentz zu Gute halten, dass er am Ball war, bevor er in seinen Gegenspieler krachte."Ich spiele klar den Ball, ziehe das Bein noch zurück und er läuft in mich hinein", erklärte Pentz die Situation, gestand aber auch. "Gelb ist vertretbar."