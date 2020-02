Austria-Stars glänzen im Falco-Fotoshooting

Heute wäre Falco 63 Jahre alt geworden. Das feiert die Wiener Austria mit einem ganz speziellen Fotoshooting. Alexander Grünwald und Co. haben Plattencover des "Falken" nachgestellt.

"I bin a oida Austrianer" hatte der österreichische Musik-Star 1992 seine Liebe zu Violett bekannt. Grund genug für die Veilchen, in einer Hommage an Falco zu erinnern.So schlüpft Kapitän Alexander Grünwald für das Cover von "Junge Römer" in die Rolle des "Falken", wird zum "Oiden Austrianer". Benedikt Pichler verkörpert Falco in "Kick it, Amadeus", Manprit Sarkaria wird in Anlehnung an "Der Kommissar" zu "Der Cricketer" und Ivan Lucic glänzt am Cover von "Out of the Park".Als Erinnerung an den 1998 verstorbenen Sänger werden im Rahmen des Heimspiels gegen Meister Red Bull Salzburg am Sonntag mehr Falco-Songs als sonst gespielt.