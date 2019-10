Austrias Muhr: "Mir geht es auch nicht leiwand"

Mit nur drei Siegen schleppt sich die Austria mühsam durch die Fußball-Bundesliga. Nach heftiger Kritik wurde in der Länderspiel-Pause intern Bilanz gezogen. Sportdirektor Ralf Muhr im "Heute" -Talk.

… die Bilanz, die in der Länderspielpause gezogen wurde:"Wir haben uns sehr konkret festgelegt, was einzelne Spieler betrifft, wer unter Druck performen kann, was die Perspektive ist, und eine Bewertung gemacht. Es ist kein Geheimnis, dass wir weit unter unserer Zielsetzung waren. Die detaillierten Ergebnisse bleiben aber intern.""So, wie wir dastehen, muss man sich jede Kritik gefallen lassen. Ich bin aber sehr wohl überzeugt von der Qualität der Mannschaft. Die Kritik muss ich akzeptieren, aber nicht verstehen."Kraetschmer in sportliche Entscheidungen einmischt:"Das kann ich entkräften, die sportlichen Entscheidungen hat immer der Cheftrainer mit mir gemeinsam getroffen. Das wirtschaftliche Okay liegt aber bei Kraetschmer als Finanz-Vorstand. Aber er hat nie gesagt 'Den Spieler dürft ihr nicht holen' oder Ähnliches.""In diese Prozesse war ich nicht involviert. Seit ich Sportdirektor bin, wüsste ich nicht, wer sonst als der Sportdirektor eine Entscheidung treffen sollte.""Einzelne Spieler zu verunglimpfen ist keine besonders gelungene Herangehensweise.""Natürlich geht es mir auch nicht leiwand. Ich kann nur meinen Teil dazu beitragen, und das mache ich tagtäglich nach bestem Wissen und Gewissen."