Auto in Flammen: Drei Tote bei Unfall in Steiermark

Schwerer Verkehrsunfall in Kaindorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Nach ersten Informationen verbrannten bei dem Unfall drei Menschen.

"Auf der B54 kam es vor wenigen Minuten zu einer Kollision zweier Pkw. Ein Pkw ist dabei in Brand geraten", meldet die Polizei Steiermark kurz nach 12.15 Uhr am Freitag. Nach Erstinformationen kollidierten zwei Autos auf der Wechselstraße (B54) miteinander.Wie die Polizei bekannt gab, starben bei dem Unfall drei Menschen, zwei weitere seien schwer verletzt worden. Zumindest eines der beiden Unfallfahrzeuge soll in Flammen aufgegangen sein. Die Rettungsarbeiten laufen."Als ich zur Unfallstelle kam, brannte das Auto schon. Es war nur noch ein Flammenmeer", berichtet ein Augenzeuge gegenüber der Austria Presse Agentur. Die drei Personen im Wagen seien verbrannt, so die Polizei, die beiden Personen im anderen Wagen wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert.Erhebungen zum Unfallhergang laufen. Die Wechselstraße wurde komplett gesperrt, eine Umleitung eingerichtet. Wie die Feuerwehr berichtet, dürfte einer der Wagen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern gekommen sein und sei in den Gegenverkehr geprallt. Die drei getöteten Insassen seien daraufhin im Wagen eingeklemmt gewesen.Direkt nachfolgende Autofahrer hatten noch versucht, die Flammen mit Handfeuerlöschern zu bekämpfen – ohne Erfolg. Im Einsatz steht auch das Kriseninterventionsteam, das die Angehörigen, die Augenzeugen und die Einsatzkräfte betreut. (rfi)