Auto krachte auf A2 in Asfinag-Absperrung

Bei Traiskirchen (Bezirk Baden) krachte auf der A2 ein Lenker in ein Absperrfahrzeug der Asfinag. Der Mann wurde schwer verletzt, die Südautobahn total gesperrt.

Nachdem am Montagnachmittag ein Auto in einen Absicherungsanhänger der Asfinag donnerte, musste die Südautobahn in Fahrtrichtung Wien zwischen Baden und Traiskirchen komplett gesperrt werden.Aus bislang unbekannter Ursache war der Lenker auf dem vierten Fahrstreifen in den Absicherungsanhänger gefahren, der gerade eine Baustelle abgesichert hatte. Bei dem heftigen Anprall war der Unfallwagen über alle Fahrbahnen weggeschleudert worden und in die Leitschiene geprallt, ehe er einige Meter weiter auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Traiskirchen zum Stillstand gekommen war.Bis zum Eintreffen der alarmierten Hilfskräfte leisteten die Asfinag-Mitarbeiter sowie die Mannschaft eines zufällig vorbeikommenden Rettungstransportfahrzeuges des Wiener Roten Kreuzes Erste Hilfe. Der verletzte Lenker konnte aus dem Unfallwrack befreit werden. Nach der weiteren medizinischen Stabilisierung durch die Notärztin wurde er ins Spital gebracht. Der Lenker des Absicherungs-Lkws blieb unverletzt.Den schwer beschädigten Wagen barg die Feuerwehr nach Freigabe durch die Autobahnpolizei. Nach rund einer halben Stunde konnte die Totalsperre wieder aufgehoben werden. In kürzester Zeit hatte sich allerdings kilometerlanger Stau gebildet. Dabei kam es auch zu einem leichteren Folgeunfall.