Auto krachte in Garage, Beifahrer eingeklemmt

Schwerer Unfall am Mittwoch in Wallern: Ein Auto war von der Straße abgekommen, krachte gegen eine Garage. Der Beifahrer musste fast eine halbe Stunde vor Ort reanimiert werden.

Beifahrer aus Auto geschnitten

Überall am Boden verteilt lagen Wrackteile, ein völlig demolierter SUV stand auf einem Anhänger und die dahinter befindliche Garage war ordentlich beschädigt.Ein Bild der Verwüstung bot sich den Rettungskräften, als sie Mittwochvormittag am Unfallort in Wallern/Trattnach (Bez. Grieskirchen) eintrafen.Laut ersten Erkenntnissen hatte ein Lenker in einer Rechtskurve auf der Grieskirchner- beziehungsweise Schallerbacher Straße gegen 9.30 Uhr die Herrschaft über sein Auto verloren und kam von der Fahrbahn ab.Der Wagen fuhr in weiterer Folge über einen Gehsteig und einen Grünstreifen, ehe das Auto ein Carport rammte und schließlich in eine Garage kracht.Und zwar so heftig, dass der Beifahrer im Wagen eingeklemmt wurde. Die Feuerwehren aus Bad Schallerbach und Wallern mussten das Wrack mittels einer Seilwinde ein Stück weg ziehen, um den Eingeklemmt versorgen zu können.Vier hydraulische Rettungsgeräte waren notwendig, um den Schwerverletzten aus dem Auto zu schneiden.Laut einem Augenzeugen wurde der Beifahrer von den Rettungskräften rund eine halbe Stunde vor Ort reanimiert, ehe es ins Spital nach Wels ging. Auch den Lenker brachten die Sanitäter ins Krankenhaus.Genauere Details zum Hergang müssen nun ermittelt werden. Die Straße im Bereich des Unfalls blieb rund zwei Stunden gesperrt.