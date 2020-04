23.04.2020 10:07 Auto stand in der Wiener City plötzlich in Flammen

Das Auto ging in der Innenstadt in Flammen auf. Bild: Leserreporter

In der Nacht auf Donnerstag fing ein Fahrzeug in der Wiener City plötzlich an zu brennen. Kurze Zeit später stand es bereits in Vollbrand – die Feuerwehr musste ausrücken.