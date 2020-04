BMW-Lady transportierte ihr Moped im Kofferraum

Abgefahrener Schnappschuss von der Wiener Donauufer-Autobahn. Eine BMW-Lady hatte ihr Moped in den Kofferraum gepackt, es ragte bei der wilden Fahrt aus dem Auto.

"Woher nimmt die Autofahrerin den Mut, so auf der Autobahn zu fahren?", fragt-Leserreporterin Elisabeth fassungslos. Hintergrund: Mittwochnachmittag gelang der Dame ein Schnappschuss, als sie am Beifahrersitz den Kaisermühlentunnel in der Wiener Donaustadt durchfuhr. Eine BMW-Fahrerin transportierte auf der A22 im Kofferraum ein Moped. Das Gefährt ragt dabei so weit aus dem Auto, dass es fast selbst die Fahrbahn berührte. "Ich frage mich, wie Menschen auf solche Ideen kommen", meint dazu unsere Leserin.Falsches Beladen bei Lkw kostet Geld. Bei Pkw kann es auch gefährlich für Fahrer und Insassen sein. Ein Moped kann im PKW transportiert werden, es muss aber in das Auto passen und gut gesichert sein - und zusätzlich keine gefährlichen Flüssigkeiten in sich tragen. Zu beachten ist auch, dass das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs durch die Ladung nicht überschritten wird (vor allem wenn Fahrradträger und Dachbox verwendet werden). Ansonsten können hohe Strafen die Folge sein.Alleine ein ungesicherter Zwei-Kilogramm-Skischuh, der nach einer Vollbremsung von nur 50 km/h Geschwindigkeit durch den Innenraum fliegt, kann einen Insassen mit dem Gewicht von 100 Kilo treffen. Daher ist auf folgendes zu achten: Gut gesichert bleiben alle Gegenstände an ihrem Platz und sind keine Gefahr für die Insassen. Hier ein Video des ÖAMTC über das richtige Laden eines PKW: