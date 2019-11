Autobahnbrücke in Italien durch Mure weggerissen

In der Nähe von Savona in der italienischen Region Ligurien ist Sonntagnachmittag aufgrund einer Gerölllawine ein Autobahn-Teilstück eingestürzt.

Seit Wochen wird Italien von verheerenden Unwettern heimgesucht. Am Sonntagnachmittag ist ein Autobahn-Teilstück von etwa 30 Metern Länge eingestürzt, wie italienische Medien berichten.Der betroffene Abschnitt der Autobahn A6 zwischen Savona und Turin liegt nahe der Küstenstadt Savona. Ein Erdrutsch bzw. eine Mure dürfte die Stützpfeiler des Straßenabschnitts beschädigt oder unterspült haben. Ein ganzer Abschnitt brach einfach weg. Der Straßenabschnitt zum Zeitpunkt des Einsturzes befahren war ist derzeit noch unklar.Der Regionalpräsident der Region Ligurien teilte mit, dass zum aktuellen Zeitpunkt weder bestätigt noch dementiert werden könne, ob Personen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit vor Ort im Großeinsatz um die Einsturzstelle abzusichern und nach möglichen Verschütteten zu suchen.Erst vergangenen Sommer ist in der ligurischen Hafenstadt Genua die vielbefahrene Morandi-Autobahnbrücke eingestürzt . Dabei kamen 43 Menschen ums Leben.