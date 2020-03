Autofahrer stirbt bei Frontal-Kollision auf S4

Bei einem Verkehrsunfall auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) ist am Montagnachmittag ein 50-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.55 Uhr auf der S4 im Gemeindegebiet von Pöttsching im Bezirk Mattersburg.Ein 20-Jähriger war mit seinem Pkw gerade in Richtung Mattersburg unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß eine 19-jährige Frau.Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 50-jähriger Autofahrer, der in der Gegenrichtung unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw des jungen Mannes.Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug des 50-Jährigen gegen die Leitschiene gedrückt und kam anschließend auf der Beifahrerseite im Straßengraben zum Liegen.Bei der Kollision erlitt der Autofahrer tödliche Verletzungen, er verstarb noch an der Unfallstelle.Der 20-Jährige und seine Beifahrerin wurden durch die Rettung erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber und dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.Durch den Unfall wurde die S4 bis 17.55 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.