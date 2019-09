Autsch! Neymar-Köpfler gegen die Werbebande

Brasilien-Superstar Neymar hat beim 2:2-Remis im Test gegen Kolumbien sein Comeback in der "Selecao" gegeben. Dabei gelang dem 27-Jährigen allerdings ein "Kopfball" der etwas kuriosen Art.

Doch der Reihe nach...



Schon während des Spiels lief es für den Offensiv-Zauberer, der nach überstandener Sprunggelenks-Verletzung und Wechsel-Theater wieder für Brasilien auflief, nicht nach Wunsch. Neymar wurde von den Fans in Miami bei jedem Ballkontakt mit einem gellenden Pfeifkonzert bedacht.



In der 74. Minute kam es dann zum "Köpfler". Im Laufduell checkte Kolumbiens Abwehr-Bollwerk Davinson Sanchez den PSG-Superstar über die Outlinie. Neymar stürzte zu Boden, rutschte über den Rasen und krachte in die Werbebande – mit dem Kopf voraus. Dafür gab es nicht einmal Gelb.



Doch Neymar konnte auch spielerisch glänzen, erzielte den 2:2-Endstand (58.). Zuvor hatte Luis Muriel mit einem Doppelpack (25./Elfer, 34.) die Führung durch Casemiro (19.) gedreht. (wem)