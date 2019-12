Baby-Alarm vor Derby! Rapid bangt um Goalgetter

Das 330. Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria (Sonntag, 17 Uhr) zieht ganz Wien in seinen Bann. Für Taxiarchis Fountas könnte der Sonntag aus einem ganz anderen Grund unvergesslich werden.

Denn an 8. Dezember könnte der 24-jährige Grieche auch erstmals Vater werden. Die Geburt seines ersten Kindes steht unmittelbar bevor.So könnte Fountas' schönster Tag für Personalprobleme in Hütteldorf sorgen. Rapids bester Torjäger (9 Treffer) würde dann auf das Wiener Derby verzichten."Ich hoffe nicht, dass es am Sonntag passiert", erklärte Rapid-Coach Didi Kühbauer. "Aber beim ersten Kind will jeder Papa dabei sein. Natürlich muss man das respektieren." Ersatzmann im grün-weißen Angriff wäre wohl Aliou Badji.Doch der Rapid-Coach hat die Hoffnung auf einen Derby-Einsatz seines Torjägers noch nicht aufgegeben. "Ich werde ihm zureden und er soll seiner Frau gut zureden, dass sie sich Zeit lassen soll", schmunzelte der 48-Jährige.