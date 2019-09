Baby Archie herzt auf Afrika-Tour Desmond Tutu

Jetzt hatte auch der kleine Archie auf der Südafrika-Tour der Eltern seinen ersten großen Auftritt: Der Royal besuchte Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu und hatte dabei richtig gute Laune.

Dieser Auftritt war Zucker: Zu dritt schauten die Royals zum Tee bei Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu (87, war Erzbischof von Kapstadt) und dessen Frau zum Tee vorbei. Mama Meghan trug ein Kleid von Club Monaco (350 Euro) und den Kleinen, Papa Harry legte schützen den Arm um seine kleine Familie. Kleines Detail am Rande: Die Herzogin entschied sich für den Besuch für sehr hohe Stöckelschuhe, hatte beim Treppensteigen so ihre Probleme mit Archie im Arm.Archie zeigte beim Tee beste Laune: Er grinste quitschvergnügt in die Kameras. Tutus Ehefrau Gxashe sagte: " Archie was going to be a ladies man". Vom Friedensnobelpreisträger gab es zum Abschied sogar Küsschen für den kleinen Herzensbrecher.Auf seiner ersten Auslandsreise erhielt Archie auch einen neuen Namen. Das Außergewöhnliche: Seien Eltern durften nicht mitreden. Gegenüber dem Magazin Town & Country hat eine Sprecherin der Wohltätigkeitsorganisation Justice Desk diese Besonderheit bestätigt. Und wie heißt Archie nun? Der etwas mehr als vier Monate alte Nachwuchs hat einen Namen aus der Sprache des südafrikanischen Volks Xhosa erhalten und der lautet: Ntsika. Wie es zu diesem Namen kam, hat die Sprecherin ebenfalls erklärt. Er steht für Stärke und Tapferkeit und ist damit die Übersetzung seines eigentlichen Namens.Bereits am ersten Tag in Südafrika sorgte das Meghan von Meghan für Aufregung. Unter ihrem Kleid blitzte etwas weißen hervor. Gemunkelt wird jetzt, dass die Herzogin unter ihrem Outfit Strapse getragen hat.