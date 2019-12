Baby da! David Alaba zum ersten Mal Papa geworden

David Alaba und seine Freundin Shalimar Heppner wurden Eltern eines Sohnes. Das verrieten Mitspieler vom FC Bayern München.

Wordrap mit Martin Bruckner

Es ist ein Bub! David Alaba und seine Freundin Shalimar Heppner freuen sich über die Geburt ihres ersten Kindes. Und: Der Sohn des ÖFB-Stars ist gesund.Das berichtet die deutsche "Bild-Zeitung", unter Berufung auf Informationen aus dem Mannschaftskreis, am frühen Mittwochnachmittag. Am Dienstag sei der Bub auf die Welt gekommen. Geburtstag: 3. Dezember 2019.Der 27-Jährige fehlte am Dienstagvormittag beim Training des FC Bayern. Am Mittwoch war er wieder mit dabei und wirkte topfit.Sein erstes Spiel als Papa: Am Samstag in Gladbach (15:30 Uhr, "Heute"-Liveticker).