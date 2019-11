Backe, backe Weihnachtskuchen

Wer noch Inspiration für die Weihnachtsbäckerei sucht, ist hier genau richtig. Mit "Sugar Rush Christmas" liefert Netflix ein weihnachtliches Spinoff der beliebten Backshow.

Für die, die es süß lieben, ist die Backshow "Sugar Rush" auf Netflix ohnehin schon wie Weihnachten. Nach zwei regulären Staffeln startet jetzt mit "Sugar Rush Christmas" das weihnachtliche Spinoff.Der Ablauf der Sendung bleibt der gleiche: In jeder Folge treten zwei Profibäcker- oder Konditoren Teams gegeneinander an und müssen sich in drei Runden vor einer Jury und wechselnden Gastjuroren beweisen. Dem Gewinnerteam winken 10.000 Dollar.Wahrscheinlich wurde die Serie im Hochsommer aufgezeichnet, aber die überkitschige Deko und die tatsächlich fantastischen Rezepte versetzen auch den größten "Grinch" in Weihnachtsstimmung. "Nachbackbar" sind die aufwendigen Kunstwerke aber leider nur bedingt.