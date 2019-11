Zu teuer – Bank liefert keine Cent-Münzen mehr

Ist das der Anfang vom Ende der Kupfermünzen? Auf der Nordseeinsel Wangerooge wird es zukünftig keine Mini-Cent-Stücke mehr in Kassen und Geldbörsen geben.

Es heißt immer, Kleinvieh macht auch Mist. Viel zu viel, wenn es nach der Volksbank Jever geht. Denn diese liefert jedes Jahr rund 10 Tonnen Hartgeld auf die ostfriesische Insel Wangerooge. Und das ist teuer, zu teuer. Damit soll jetzt Schluss sein.Ab sofort werden von der Bank keine 1-, 2- und 5-Cent-Münzen ausgeliefert. Die Preise im Café, beim Bäcker und Supermarkt sollen stattdessen auf- oder abgerundet werden.Touristen brauchen aber keine Angst haben, mit plötzlich wertlosem Geld an der Kassa zu stehen. Die unliebsamen Kupferlinge werden weiterhin als Zahlungsmittel akzeptiert. Das ist rechtlich gar nicht anders möglich, wie die "Welt" in einem Bericht ausführt."Einseitig können gesetzliche Zahlungsmittel nicht aus dem Verkehr genommen werden", so eine Sprecherin der deutschen Bundesbank in Frankfurt. Auch Martin Schadewald, einer von drei Vorständen der Volksbank Jever, stellt klar: "Wir schaffen gar nichts ab".Die Entscheidung sei Frage der Wirtschaftlichkeit gewesen: "Die Insel ist besonders, weil wir dort hohe Kosten haben", so Schadewald weiter. Die Transportkosten für die Münzrollen hätte deren Geldwert für die Firmenkunden bereits überstiegen.Es seien aber ohnehin nur wenige Händler davon betroffen, rechnet Schadewald vor. Bekleidungsgeschäfte, Hotels und andere Dienstleistungen hätten schon jetzt kaum in Cent-Beträgen abgerechnet.Viele Betriebe sind allerdings skeptisch: "Ich kann ja nicht auf einmal die Brötchen fünf Cent teurer machen. Und bei fünf Cent weniger schneide ich mir ins eigene Fleisch", klagt etwa Bäcker Mike Kruse. Einige seiner Kollegen würden bereits überlegen, selbst aufs Festland zu fahren, um Wechselgeld zu holen.Auf den übrigen Ostfriesischen Inseln und anderen Festlandbanken blickt man mit Argusaugen in Richtung Wangerooge. Dort hat das Experiment (noch) keine Nachahmer gefunden.