Bankenansturm oder ruhige Lage?

"Heute" hat sich am Donnerstag vor einer Bank in der Wiener Innenstadt umgehört. Manche sorgen bereits vor, andere denken noch nicht darüber nach.

Welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf unsere persönlichen Finanzen haben? Ist es sinnvoll Bargeld abzuheben? Passanten reagieren auf diese Fragen unterschiedlich:Walter (41): "Man soll es nicht übertreiben, aber im Sinne der Effizienz bin ich jemand der oft kleine Beträge abhebt und jetzt habe ich daran gedacht einen höheren Betrag abzuheben. Aber es ist keine Tragik. Man sollte auf jeden Fall daran denken, dass wenn es mehr Infizierte geben sollte, man unbedingt Bargeld zuhause braucht - eventuell für Lieferservice etc."Derek (24): "Ich habe das nicht am Radar und versuche auch nicht mehr Geld abzuheben."Hendrik (25): Ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, alles abzuheben oder seinen Bausparer aufzulösen. Aber dadurch, dass es alle machen, ist es vielleicht sinnvoll nachzuziehen. Wenn eine wirtschaftliche Panik ausbricht, dann will man nicht der letzte sein, der überbleibt. Auch bei den Hamsterkäufen, es wirkt lächerlich, aber wenn es dann meine Lieblingsprodukte nicht mehr gibt, denke ich auch darüber nach mir einen Vorrat zu kaufen.Marie-Lies (87): "Wenn ich nicht genug Bargeld habe, dann zahle ich mit Kreditkarte. So mache ich das in der Krisenzeit."