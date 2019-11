Bankomatkassen-Ausfall in ganz Österreich

Die Bankomatkassen in den Geschäften sind am Dienstagvormittag österreichweit ausgefallen.

Bankomaten nicht betroffen

In Österreich, Schweiz und Luxemburg klagten Kunden über Probleme mit Kartenzahlungen. Der Anbieter "Six Payment Services" schrieb auf der Website, dass aktuell eine Störung bei Transaktionen besteht."Es gab ein Antwortproblem der Terminals. Momentan werden alle Server bis 13 Uhr neu gestartet", bestätigte "Six Payment Services" aus der Schweiz."Es tut uns sehr leid für alle Betroffenen im Handel. Wir bedauern den Ausfall. Unsere Payment-Experten arbeiten mit Hochdruck an der Problembehebung. Der Fehler wurde bereits gefunden. Es war eine technische Störung", erklärte Pressesprecherin Katharina Praschl aus Österreich.Auf-Anfrage bei einem Bekleidungsunternehmen wurde ebenfalls bestätigt, dass am Vormittag das Bezahlen mit Bankomatkarte im Geschäft nicht möglich war.Begonnen hat der Ausfall gegen 8.54 Uhr. Etwa eine Stunde später war der Fehler behoben, doch aufgrund der hohen Anzahl der abgelehnten Transaktionen funktionierte das System nur sehr langsam wieder fehlerfrei.Es gibt rund 70.000 Terminals in Österreich. Bankomaten zum Geldabheben waren von der Störung nicht betroffen.