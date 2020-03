18.03.2020 15:23 Barca bei Liga-Abbruch nicht Corona-Meister

Lionel Messi und Barcelona werden nicht automatisch Meister. Bild: imago images

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in Spanien ist an Fußball nicht zu denken. Der Liga droht der Abbruch. Doch was passiert danach? Der Verband klärte nun auf.