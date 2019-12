Barca bleibt dank Messi-Dreierpack an der Spitze

In der Primera Division haben der FC Barcelona und Real Madrid Siege im Gleichschritt gefeiert. Beim 5:2-Erfolg der Katalanen über Mallorca glänzte Lionel Messi mit einem Dreierpack.

In der siebten Minute hatte Antoine Griezmann die Barca-Torparty eröffnet. Danach trumpfte der argentinische Superstar auf. Messi traf in der 17., 41. und 83. Minute. Nur unterbrochen vom zwischenzeitlichen 4:1 durch Luis Suarez (43.).Ante Budimir waren mit einem Doppelpack die beiden Mallorca-Ehrentreffer gelungen (35., 64.).Damit bleiben die Blaugrana mit 34 Punkten an der Tabellenspitze. Nur aufgrund der Tordifferenz vor dem Erzrivalen Real Madrid. Die "Königlichen'" feierten einen glanzlosen 2:0-Heimsieg über Espanyol Barcelona. Raphael Varane (37.) und Karim Benzema (79.) hatten getroffen, Ferland Mendy in der 83. Minute die gelb-rote Karte gesehen.