Barca schließt mit Sieg zu Leader Real Madrid auf

Der FC Barcelona hat wieder in die Spur gefunden. Mit einem 2:1-Erfolg gegen den Sensations-Dritten Getafe rückten die Katalanen an die Tabellenspitze heran.

Im Camp Nou hatten die Blaugrana früh für klare Verhältnisse gesorgt. Antoine Griezmann (33.) und Sergi Roberto (39) schossen Barca bereits im ersten Durchgang mit 2:0 in Front.Erst nach dem Seitenwechsel hatte Angel Rodriguez (66.) die Partie noch einmal spannend gemacht. Doch die Chance zum Ausgleich blieb aus.Mit dem dritten Sieg in Serie schoben sich die Katalen punktgleich an Leader Real Madrid heran. Die "Königlichen" können aber am Sonntag gegen Celta Vigo (21 Uhr) wieder den Drei-Punkte-Vorsprung herstellen.