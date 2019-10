Barcelona macht Jagd auf ein Salzburg-Megatalent

Steht Karim Adeyemi bei Salzburg vor dem Abgang? Niemand geringerer als der FC Barcelona hat das Torjäger-Supertalent im Visier.

Adeyemi wechselte im Sommer 2018 um 3,35 Millionen Euro von Unterhaching zu den "Bullen". Der 17-Jährige scorte in elf Spielen für den FC Liefering in der 2. Liga und in der UEFA Youth League sieben Treffer und vier Assists.Nun will Barcelona den Deutschen, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, nach Spanien locken. Nachwuchsboss Patrick Kluivert persönlich kpmmert sich um den Transfer. Ein Angebot haben die Salzburger bereits erhalten – und abgewiesen. Sie fordern acht Millionen Euro, Barca muss da noch nachbessern.