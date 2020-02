Barfuß-Backpacker trotzt eisigen Temperaturen

Bei 4 Grad und Nieselregen trottete dieser Unbekannte barfuß (!) durch die Bundeshauptstadt.

Ein dicker Anorak, die Kapuze tief in die Stirn gezogen: Auf den ersten Blick gut gegen den Regen und die Temperaturen knapp über dem Nullpunkt gerüstet scheint dieser Backpacker in Döbling zu sein – wäre da nicht sein (fehlendes) Beinkleid! Nur mit Shorts und völlig barfuß war der Unbekannte am Mittwochabend in der Bundeshauptstadt unterwegs.Bleibt zu hoffen, dass der junge Mann schnell den Weg ins Warme gefunden hat. Ein-Leser teilte den amüsanten Schnappschuss mit der Redaktion.