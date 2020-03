Barisic: "Vieles wird nicht mehr so sein, wie davor"

Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic ist auch in der Corona-Krise im Dauereinsatz. "Heute" sprach mit dem 49-Jährigen über seinen Umgang mit der aktuellen Lage, über den Vertrag von Stefan Schwab und über einen möglichen Saisonabbruch.

: "Das ist aktuell schwer zu beantworten. Gesundheitlich ist alles okay. Die Sorgenfalten sind aber nicht weniger geworden.""Es fühlt sich an, als ob jeder Tag ein Sonntag oder Feiertag wäre. Es ist nichts los draußen, alles hat zu, das Leben steht einfach still. Aber ich bin sieben Tage voll im Einsatz.""Ich stehe in ständigem Austausch mit dem Präsidium und den wirtschaftlichen Entscheidungsträgern. Es ist so, dass man aufgrund der aktuellen Lage quasi stündlich neue Informationen bekommt. Über verschiedene Sachlagen. Für uns ist es wichtig, dass wir uns so aufstellen, dass es irgendwann mit dem Normalbetrieb bei Rapid weitergehen kann. Das ist für uns alle eine riesige Herausforderung.""Das ist alles auf Eis gelegt. Es wäre sehr unseriös und auch unmöglich, jetzt Dinge zu finalisieren.""Stefan ist als Kapitän und Mensch enorm wichtig, auch in der momentanen Situation. Er agiert vorbildlich. Aber auch bei ihm ist alles auf Eis gelegt. Als Geschäftsführer haben Christoph Peschek und ich eine riesige Verantwortung dem Verein gegenüber. Wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht. Es ist eine richtig schwierige Situation.""Alles ist denkbar. Wir hätten uns ja alle nie vorstellen können, dass uns so etwas widerfährt. Unabhängig vom Berufszweig. Niemand war auf das vorbereitet. Es ist alles Zukunftsmusik. Wichtig ist, dass wir die Gegenwart bewältigen. Und da gilt es, sich so aufzustellen, um eine Zukunft zu haben. Es geht ja nicht nur uns schlecht, sondern vielen anderen Unternehmen auch. Wir reden jetzt über Fußball, aber in Wahrheit betrifft es uns alle.""Unsere Scouts sind in Kurzarbeit geschickt worden. Von daheim haben sie die Möglichkeit, gewisse Dinge zu bearbeiten, Datenbanken aufzufüllen und zu durchforsten. Es gibt schon was zu tun.""Das kommt natürlich drauf an, wie lange die Pause davor gedauert hat. Falls wir Mitte Mai beginnen, hätten wir um die zwei Monate nur Individualtraining gehabt. So eine lange Auszeit hat es noch nie gegeben. Um wieder englische Runden spielen zu können, braucht man drei bis vier Wochen Vorbereitung, denke ich.""Wir haben uns auf folgende Reihenfolge verständigt: Szenario eins: Spiele mit Zuschauern. Szenario zwei: Geisterspiele. Und erst Szenario drei wäre ein Meisterschaftsabbruch. Wir haben unseren treuen Partnern gegenüber viel Verantwortung, auch die TV-Einnahmen sind enorm wichtig für uns."t?"Ich glaube generell, dass das meiste nicht mehr so sein wird, wie es davor war. Deshalb glaube ich auch, dass sich im Fußball einiges ändern wird. Was genau, kann ich nicht sagen. Es wird ein Umdenken stattfinden.""Was den Menschen betrifft, hoffe ich auf das Positive. Dass man draufkommt, was wichtig ist im Leben. Ich glaube schon, dass es so etwas wie ein Warnschuss für die Menschheit ist. Es steht jetzt alles still. Wir sind zum Durchatmen gezwungen. Ich hoffe, dass sich die Prioritäten zum Positiven verschieben.""Ich informiere mich laufend über den Ist-Zustand in Österreich und auf der ganzen Welt, telefoniere sehr viel. Wenn ich Zeit für mich habe, schaue ich fern und komme drauf, dass ich nicht weiß, was ich mir gerade angesehen habe. Weil man mit dem Kopf einfach bei ganz anderen Dingen ist."