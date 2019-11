Baseball-Star Costello (23) tot im Hotel gefunden

Trauer um Ryan Costello. Der Baseball-Spieler wurde in Neuseeland tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Er wurde nur 23 Jahre alt.

Das Leben von Ryan Costello nahm am Montag ein abruptes Ende. Der US-Amerikaner spielte in Neuseeland für die Auckland Tuataras in der Australian Baseball League. Davor hatte er für große Vereine wie die Minnesota Twins gespielt.Mit nur 23 Jahren wurde er am Montag tot aufgefunden. Er lag in seinem Hotelzimmer. Der "Guardian" berichtet, er sei unter natürlichen Umständen gestorben.Sein amerikanischer Ex-Klub nahm Stellung: "Im Namen der gesamten Organisation senden die Twins ihr aufrichtiges Beileid an Ryans Familie, Freunde, Trainer und Teamkollegen."