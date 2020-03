Baum traf Mann (50) am Kopf – per Heli ins Spital

Während Forstarbeiten splitterte ein Teil eines Baumstamms und traf einen 50-Jährigen am Kopf. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.

Bei Holzarbeiten wurde am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ein 50-jähriger Mann im Gemeindegebiet von Karlstein an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) bei Göpritzschlag verletzt. Der Mann war alleine ans Werk gegangen. Der Stamm einer bereits von den Stürmen der letzten Zeit beschädigten Tanne, dürfte sich beim Einschnitt gespalten haben. Der Baumstamm kam dadurch unkontrolliert zu Fall, wobei ein Teil den Holzarbeiter am Kopf traf und zu Boden warf.Der Verletzte konnte mit seinem Handy seine Tochter erreichen, die sofort die Rettung alarmierte. Der 50-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 ins Landesklinikum Horn gebracht.