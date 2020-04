Baumärkte fürchten eine Erstürmung nach Ostern

"Sie werden uns die Türen einrennen", zitiert die "Krone" einen Mitarbeiter einer heimischen Baumarkt-Kette. Denn online ist vieles ausverkauft und zudem schönes Wetter.

Bau- und Gartenmärkte können, wie die Regierung bekanntgab, am Dienstag nach Ostern wieder ihre Türen öffnen. Dort scheint man zwar froh über die Maßnahme zu sein, es gibt aber offenbar auch Sorgen, dass die Öffnung komplett ausarten könnte. Von einem gewaltigen Ansturm wird gewarnt, denn Anzeichen dafür gebe es bereits einige.Online sind etwa Waren wie Blumenerde oder Baustoffe absolute Mangelware. Selbst bei Online-Giganten wie Amazon ist derzeit so gut wie kein Sack Erde zu bekommen. Und: Schon in den Tagen vor der Sperre der Baumärkte wurden diese regelrecht gestürmt. "Es war wie bei einem riesigen Abverkauf, das war nicht normal", so der anonyme Baumarkt-Mitarbeiter laut "Krone".Auch das Wetter und die startende Gartensaison deuten auf einen kommenden Ansturm hin. Das sonnige Wetter lädt dazu ein, die Grillsaison zu starten, Balkone und Gärten zu bepflanzen und sich für das nächste Werkprojekt einzudecken. Auch fraglich ist, wie die Baumärkte die Zugangsbeschränkungen umsetzen sollen. Die Maßnahmen sehen nämlich einen Sicherheitstabstand von einem Meter zwischen den Kunden vor.Das ist zwar im Baumarkt kein Problem, bei Flächen von mehreren Hundert Quadratmetern könnte die Zahl der Kunden aber so groß werden, dass es besonders im Ein- und Ausgangsbereich zu Kunden-Stau und Gedränge kommt. Die Regierung pochte bei ihren Maßnahmen bisher auf viel Selbstverantwortung. Ob die bei einem Baumarkt-Ansturm noch aufrecht erhalten wird, wird sich zeigen.