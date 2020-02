Bayern-Hype um Davies wird zu Problem für Alaba

Mit einer Galavorstellung beim 3:0-Erfolg der Bayern gegen Chelsea hat sich Alphonso Davies endgültig in die Herzen der Münchner Fans gespielt. Das könnte ein Problem für ÖFB-Ass David Alaba werden.

Eigentlich war der 19-jährige Kanadier auf der linken Abwehrseite nur eine Notlösung. Alaba hatte im Abwehrzentrum aushelfen müssen. Seitdem überzeugt der pfeilschnelle Linksfuß in der Abwehr.Der Höhepunkt dabei war die Galavorstellung des erst 19-Jährigen bei Chelsea. Davies verlor keinen einzigen Zweikampf, hatte eine Passgenauigkeit von 90 Prozent und bereitete das 3:0 durch Robert Lewandowski per Sensations-Antritt vor. Da feierten auch die mitgereisten Münchner Fans den Kanadier mit "Phonzie, Phonzie"-Sprechchören.Deshalb wollen nun auch die Bayern Nägel mit Köpfen machen. Davies soll mit einem neuen Vertrag belohnt werden, berichten deutsche Medien übereinstimmend. Der eigentlich noch bis 2023 laufende Kontrakt soll vorzeitig bis 2025 verlängert werden. Zu deutlich verbesserten Konditionen.Dem Kanadier gehört also die Zukunft beim deutschen Rekordmeister. Das könnte jedoch zum Problem für ÖFB-Star David Alaba werden. Denn Davies brilliert genau auf der angestammten Position des Österreichers.Noch muss sich Alaba allerdings keine Sorgen machen, ist unter Coach Hansi Flick als Innenverteidiger gesetzt. Eine ungewohnte Rolle, die der 27-Jährige solide spielt. Doch mit dem designierten Abwehrchef Niklas Süle, der noch verletzt ist, sowie Rekord-Neuzugang Lucas Hernandez und Weltmeister Benjamin Pavard, der aktuell auf rechts aushilft, stehen gleich drei Weltklasse-Innenverteidiger Schlange.Und Alabas Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft bereits 2021 aus. Alaba hatte zuletzt Wechsel-Spekulationen gegenüber derangeheizt. Auf einen Transfer in die Premier League angesprochen meinte der ÖFB-Star: "Wir werden sehen. Im Moment denke ich nicht viel darüber nach. Aber ich kann mir vorstellen, in Zukunft woanders zu spielen."Dann vielleicht auch im Mittelfeld. Alabas Lieblingsposition, die er bei den Bayern so schnell wohl nicht bekleiden wird.