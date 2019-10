Bayern-Star Lewandowski stellt Tor-Rekord auf

Robert Lewandowski trifft und trifft und trifft. Der polnische Teamstürmer erzielte den zweiten Münchner Treffer beim 2:1-Erfolg über Union Berlin, ist der beste Knipser aller Zeiten.

In der 53. Minute hat der 31-jährige Pole Geschichte geschrieben. Lewandowski brachte die Münchner am neunten Bundesliga-Spieltag mit 2:0 in Führung.Damit hat der Pole an allen neun Bundesliga-Spieltagen einen Treffer erzielt. Das hat es noch nie gegeben. Bisher hatte der frühere BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang 2015 in den ersten acht Runden getroffen.Der Pole stapelte nach dem Spiel allerdings tief. "Ich versuche immer, mein Bestes zu geben, mein bestes Spiel zu zeigen. Ich versuche, weiter so zu spielen. Aber es gibt noch viele Spiele in dieser Saison. Ich muss die ganze Saison in Form sein", so der 31-Jährige zu Sky.Danach brach Lewandowski eine Lanze für Thomas Müller. "Ich bin sicher, dass er uns noch sehr oft helfen wird. Wir müssen ruhig sein bei ihm. Er weiß, dass seine Zeit kommen wird. Wenn er sauer ist, muss er es auf dem Platz zeigen."