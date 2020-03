Beauty-SOS: Haare selber schneiden - so klappt der Pony

Friseure & Beauty-Salons bleiben wegen des Coronavirus bis auf weiteres geschlossen. Wir verraten dir, wie du dennoch nicht auf deine Beauty-Routine verzichten musst.

Pony selber schneiden oder nachschneiden

Und so geht's

Gerader Pony

Fransiger Pony

In Zeiten des Coronavirus ist alles anders! War es gestern noch ganz normal, dir beim Friseur die Haare schneiden zu lassen, dir deine Nägel machen zu lassen und dir im Day Spa eine Massage zu gönnen, so ist das bis auf weiteres alles gestrichen. Die Österreicher müssen auf Distanz gehen und die Beauty-Salons bleiben geschlossen.Damit du dennoch nicht auf deine Beauty-Routine verzichten musst, versorgen wir dich regelmäßig mit neuen Tipps.Du hast Lust auf einen angesagten Pony oder deinen Stirnfransen gehören dringend nachgeschnitten? Kein Problem, wir verraten dir, wie du die Stirnfransen jetzt ganz einfach selber schneidest. Aber eines gleich vorweg: Die derzeit angesagten Curtain Bangs sind nur etwas für Profis, warte damit also lieber, bis du wieder zu dem Friseur deines Vertrauens gehen kannst.Organisiere dir davor auf jeden Fall eine gute Haarschneideschere, die man mittlerweile in jedem Drogeriemarkt bekommt. Finger weg von gewöhnlichen Haushalts- oder Nagelscheren! Die können die Haare knicken und somit kaputt machen.Haare am besten im trockenen Zustand schneiden. So kann man die Länge im Überblick behalten.Die Haare am besten vorher Glätten, dann kann man exakter arbeiten.Teile vorne an der Stirn eine Partie Haare ab – diese sollte in etwa eine Dreiecksform bilden – von einer Iris zur anderen.Die abgeteilten Haare zusammenfassen und eindrehen.Für einen geraden Pony die Haare waagrecht abschneiden. Am besten nicht gleich die ganze Länge, sondern nach und nach kürzere Stücke, so dass der Pony nicht zu kurz wird.Für eine leichte Kante an den Ponyenden die Schere senkrecht ansetzen und leicht einschneiden.Die Ponypartie anschließend zwischen Mittel- und Zeigefinger nehmen, die Schere mit der anderen Hand vertikal ansetzen und kleine Mikroschnitte machen.(Christine Scharfetter)