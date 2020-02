25.02.2020 10:36 Behörde zwingt Inter zu Coronavirus-Geisterspiel

Bild: imago images

Der Coronavirus hält auch den Fußball in Italien in Atem! Bereits in der Serie A wurden Spiele verschoben, Inter Mailand muss nun das Europa-League-Heimspiel gegen Ludogorez Rasgrad vor leeren Rängen austragen.