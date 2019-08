Bei LASK-Hit: Hier ertönt CL-Hymne erstmals in OÖ

Gänsehaut pur! Beim Match zwischen dem LASK und dem FC Brügge erklang am Dienstag auf der Gugl erstmals in OÖ die CL-Hymne aus den Lautsprechern.

Wenige Minuten vor dem Anpfiff um 21 Uhr gegen Brügge war es soweit, ertönte auf der Gugl erstmals in Oberösterreich die Hymne der Champions-League.Den Spielern sowie den Fans auf den Rängen war beim Abspielen der Melodie die Begeisterung anzusehen. In der dritten Quali-Runde gegen den FC Basel war sie noch nicht erlaubt. Im Play-off allerdings schon.Der Text wurde 1992 vom Engländer Tony Britten komponiert und basiert auf Georg Friedrich Händels "Zadok The Priest"Die letzten beiden Strophen der Hymne werden vor dem Beginn jedes Champions-League-Spiels im Stadion gespielt."Für uns geht ein Traum in Erfüllung. Es ist schön, das erleben zu dürfen", meinte LASK-Kapitän Gernot Trauner schon im Vorfeld.(mip)