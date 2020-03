McDonalds schließt und liefert nur noch vereinzelt

Schon seit den ersten angekündigten Maßnahmen der Regierung denkt der Fast-Food-Gigant über Anpassungen nach.

Nicht jedes Restaurant liefert

Bereits als die Regierung ein Veranstaltungsverbot von über 100 Personen aussprach, dachte McDonalds über eine Regulierung nach. In vielen Restaurants hat die Kette nämlich Platz für weit mehr als 100 Gäste. Zunächst durfte der normale Betrieb ganz normal weitergeführt werden, seit Sonntag ist aber klar: Auch Restaurants und Cafes müssen ohne Ausnahme schließen.Dazu gehört eben auch der Fast-Food-Gigant. Gegenüberbestätigte Unternehmenssprecher Wilhelm Baldia, dass bereits am Montag alle Filialen in Österreich geschlossen haben. Interessant zu wissen: Obwohl Lieferdienste wie gewohnt arbeiten dürfen, schränkte McDonalds auch diese ein. Baldia: "Wir liefern nur noch vereinzelt".Auch in den USA stellte man ein wenig um. Dort sind nämlich die Gastronomiebereiche ebenfalls geschlossen. Man darf das Essen aber weiterhin mitnehmen oder sich auch liefern lassen. Das lässt die Aktien der weltgrößten Burger-Kette mit einem Minus von 16 Prozent in den Keller rasseln.Alle aktuellen Maßnahmen findest du übrigens in diesem Video genau erklärt: