Berger: "Bei Hamilton kommt Hautfarbe dazu"

Vor dem Auftakt der Formel-1-Saison macht sich Österreichs PS-Ikone Gerhard Berger Gedanken über die Motorsport-Königsklasse – und über Serien-Weltmeister Lewis Hamilton.

Am 15. März startet die Formel 1 in Melbourne in die Saison. Lewis Hamilton kann sich 2020 zum siebenten Mal zum Weltmeister krönen und damit den Rekord von Legende Michael Schumacher knacken. Gerhard Berger beobachtet den Briten genau und macht sich seine Gedanken."Hamilton ist vom Typ her unschlagbar für alle. Das kannst du mögen oder auch nicht", meint der Tiroler auf motorsport-total.com , für den der Mercedes-Pilot auch in der kommenden Saison der große Favorit ist. Nachsatz: "Manchmal rümpfe ich auch ein bisschen die Nase, wenn er seine Show abzieht. Aber diese Show ist einfach eine andere Liga."Als DTM-Chef hat Berger auch die Marketing-Strategien von Hamilton genau im Blick. Darüber sagt er: "Da kommt seine Hautfarbe dazu, wie er sich anzieht, seine Interessen. Er ist auch sehr begabt, egal ob musikalisch, was auch immer er macht. Er ist ein Allroundtalent. Und er versteht es auch, die Vermarktung in die Hand zu nehmen. Da kommen die anderen nicht ran."Berger glaubt nicht, dass die Youngster Max Verstappen (Red Bull) oder Charles Leclerc (Ferrari) Hamilton gefährlich werden können. "Hamilton hat einmal Mercedes. Und der Mercedes war in den letzten Jahren das Maß aller Dinge." Er stellt den Briten auf eine Stufe mit seinem einstigen Teamkollegen: "Er ist in all den Jahren der Einzige, den ich auf die Stufe von Senna stelle. Die beiden sind für mich die Besten, die ich in meiner Laufbahn gesehen habe. Hamilton ist einfach immer da."