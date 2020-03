Bericht: UEFA fixiert am Dienstag das Saisonfinale

Die Europameisterschaft 2020 ist verschoben, die nationalen Ligen pausieren, die Europacup-Bewerbe sind ausgesetzt. Trotzdem will die UEFA schon früh Klarheit schaffen.

Bereits am Dienstag soll ein neuer Rahmenterminkalender vom europäischen Fußballverband beschlossen werden, berichtet der. Dieser hat dann große Auswirkungen auf den europäischen Fußball. Und die österreichische Bundesliga.Demnach will die UEFA einen nach Monaten aufgeteilten Kalender erstellen, darin die Fortsetzung von Champions League und Europa League planen. Das hätte auch Auswirkungen auf den LASK. Die Oberösterreicher bestreiten ja noch das Gastspiel im Achtelfinale der Europa League bei Manchester United.Die neuen Finaltermine sind bereits durchgesickert. Das Endspiel der Europa League soll am 24. Juni stattfinden, das Champions-League-Finale am 27. Juni. Die Ligen sollen bis 30. Juni abgeschlossen werden, dann laufen nämlich Spielerverträge aus.Wenn dann die Europacup-Termine festgesetzt sind, können die nationalen Ligen rundherum ihre verbleibenden Spieltage festlegen.In Österreich stehen noch die zehn Runden des Play-offs auf dem Programm. Allerdings wird bis Anfang Mai nicht gespielt.