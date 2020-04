Bernie Ecclestone wird mit 89 zum vierten Mal Vater

Das Alter scheint für Bernie Ecclestone keine Rolle zu spielen. Der 89-jährige ehemalige Formel-1-Zampano wird zum vierten Mal Vater.

Der Brite hat aus zwei Ehen drei Töchter - Tamara (35), Petra (31) und Deborah (65). Jetzt ist er bereits fünffacher Großvater, zum dritten Mal verheiratet und erwartet laut "Sport 1" mit seiner 41-jährigen Gattin Fabiana sein viertes Kind.Das soll im Juli in Brasilien zur Welt kommen. Dort verbringt der ehemalige Formel-1-Boss die Zeit bis zur Geburt auf seiner Kaffeeplantage vor den Toren von Sao Paulo.Über das Leben in der dortigen Corona-Isolation berichtet er: "Es gibt auf einer Farm immer etwas zu tun. Ich lerne auch gerade viel über die Verhaltensweise meiner Hühner. Früher schickte ich meine Freunde zum Eiersammeln in den Stall, um unser Frühstück zu besorgen. Jetzt mache ich das eben selbst, weil uns ja keiner mehr besuchen darf."Ob es Ecclestone als 89-jähriger Vater ins Guiness-Buch der Rekorde schafft? Nein. Ein US-Amerikaner führt mit 96 Jahren die Liste an.